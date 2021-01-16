«Чикаго» разбазарил 99,1% вероятности на победу и установил исторический антирекорд

«Оклахома-Сити Тандер» одержал победу (127:125) в матче регулярного чемпионата НБА с «Чикаго Буллз».



У «Буллз» был 99,1% шанса на победу, когда подопечные Билли Донована вели 10+ очков за 1:56 до окончания основного времени матча. В последних 5 сезонах НБА команды, имевшие преимущество в 10 и более очков в последние 2 минуты встречи, побеждали в 2930 случаях из 2931. Единственное исключение до матча «Оклахома-Сити» — «Чикаго» состоялось 27 января 2020 года, когда «Сакраменто Кингз», совершив рывок в последние 2 минуты заключительной четверти, в овертайме вырвал победу у «Миннесоты Тимбервулвз» (133:129). «Буллз» также впервые в истории франшизы проиграли четыре матча подряд с разницей не более чем в 4 очка.

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