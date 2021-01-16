«Чикаго» разбазарил 99,1% вероятности на победу и установил исторический антирекорд

«Оклахома-Сити Тандер» одержал победу (127:125) в матче регулярного чемпионата НБА с «Чикаго Буллз».
У «Буллз» был 99,1% шанса на победу, когда подопечные Билли Донована вели 10+ очков за 1:56 до окончания основного времени матча. В последних 5 сезонах НБА команды, имевшие преимущество в 10 и более очков в последние 2 минуты встречи, побеждали в 2930 случаях из 2931. Единственное исключение до матча «Оклахома-Сити» — «Чикаго» состоялось 27 января 2020 года, когда «Сакраменто Кингз», совершив рывок в последние 2 минуты заключительной четверти, в овертайме вырвал победу у «Миннесоты Тимбервулвз» (133:129). «Буллз» также впервые в истории франшизы проиграли четыре матча подряд с разницей не более чем в 4 очка.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Оклахома-Сити Тандер».
- 16 января 2021
-
14:03
-
14:02
-
13:55
-
13:48
-
13:36
-
12:59
-
11:51
-
10:00
-
10:00
-
09:21
-
09:16
-
09:11
-
09:08
-
08:46
-
06:42
-
02:16
-
00:39
-
00:27
- 15 января 2021
-
23:29
-
23:09
-
23:08
-
22:05
-
21:59
-
20:18
-
19:56
-
19:09
-
18:35
-
18:19
-
18:12
-
17:36
-
16:11
-
15:11
-
14:02
-
13:34
-
12:47