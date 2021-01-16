«Локомотив-Кубань» крупно обыграл «Нижний Новгород»

В Нижнем Новгороде в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Нижний Новгород» принимал «Локомотив-Кубань».
Команда из Краснодара сразу же завладела инициативой и после первой четверти повела с разницей в 13 очков — 30:17. К большому перерыву нижегородцы немного сократили отставание — 40:49. В третьем игровом отрезке «железнодорожники» сохраняли преимущество в 9 очков — 70:61. В заключительной четверти краснодарцы снова взвинтили темп и довели дело до победы с разгромным счётом — 94:73.
Самым результативным в составе победителей стал Уилл Каммингс, набравший 25 очков. В «Нижнем Новгороде» Кейси Шеперд собрал коллекцию из 17 очков, 6 подборов и 6 передач.
Благодаря победе «Локомотив-Кубань» прервал серию неудач, которая насчитывала три встречи с учётом недавнего проигрыша в Еврокубке.
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