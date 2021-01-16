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«Локомотив-Кубань» крупно обыграл «Нижний Новгород»

«Локомотив-Кубань» крупно обыграл «Нижний Новгород»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0
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В Нижнем Новгороде в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Нижний Новгород» принимал «Локомотив-Кубань».

Команда из Краснодара сразу же завладела инициативой и после первой четверти повела с разницей в 13 очков — 30:17. К большому перерыву нижегородцы немного сократили отставание — 40:49. В третьем игровом отрезке «железнодорожники» сохраняли преимущество в 9 очков — 70:61. В заключительной четверти краснодарцы снова взвинтили темп и довели дело до победы с разгромным счётом — 94:73.

Самым результативным в составе победителей стал Уилл Каммингс, набравший 25 очков. В «Нижнем Новгороде» Кейси Шеперд собрал коллекцию из 17 очков, 6 подборов и 6 передач.

Благодаря победе «Локомотив-Кубань» прервал серию неудач, которая насчитывала три встречи с учётом недавнего проигрыша в Еврокубке.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
16 января 2021, суббота. 15:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
73 : 94
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Нижний Новгород: Шеферд - 17, Петрасек - 13, Бабурин - 10, Комолов - 10, Гаврилович - 7, Ганькевич - 7, Платонов - 7, Стребков - 2, Гонтарь, Торопов, Чадов
Локомотив-Кубань: Каммингс - 25, Кузминскас - 19, Херви - 17, Кроуфорд - 11, Калниетис - 8, Линч - 6, Мартюк - 4, Долинин - 2, Ильницкий - 2, Емченко, Калинов, Мотовилов
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