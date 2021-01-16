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Гомельский: Итудис принял неверное решение. Можно критиковать, а можно и посочувствовать

Гомельский: Итудис принял неверное решение. Можно критиковать, а можно и посочувствовать
Баскетбол / Евролига 0
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Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о действиях тренера ЦСКА Димитриса Итудиса в проигранном «армейцами» матче Евролиги с «Барселоной» (75:88).

«Любой человек, попадая в ситуацию, требующую принятия нестандартного решения, нуждается во времени для обдумывания. Тренеры — не исключение. Итудис в проигранном матче с „Барселоной“ принял неверное решение. За это его можно критиковать, а можно и посочувствовать. Далеко не всегда решения тренера бывают эффективными. Без поражений ни один тренер в мире не обошёлся. Ясикявичюс построил плотную оборону, уступив периметр. Но игроки ЦСКА не забили трехочковые броски, то есть не заставили противника растягивать свою защиту, создавая пустоты в краске. Бывает и так. Легко осуждать тренера за ошибку. Вот сижу и думаю, а что еще можно было предпринять на площадке в ходе третьей четверти. И не могу найти решения», — написал Гомельский на своём сайте.

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