«Химки» проиграли УНИКСу в Единой лиге ВТБ

В Химках в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ местный одноимённый клуб принимал казанский УНИКС.

Первая четверть прошла в равной борьбе, в которой командам не удалось выявить сильнейшего — 21:21. Во второй десятиминутке сильнее оказались игроки «Химок», к большому перерыву они повели в счёте с минимальным преимуществом — 46:45.



В третьем игровом отрезке УНИКСу удалось выйти вперёд, к заключительной четверти они повели в счёте с разницей в два очка — 65:63. Решающей в матче стала заключительная десятиминутка, завершившаяся со счётом 28:24 в пользу УНИКСа. Итоговый счёт встречи — 93:87 в пользу казанской команды.



Самым результативным в составе победителей стал Джамар Смит, набравший 22 очка. В составе «Химок» 33 очка набрал Алексей Швед.