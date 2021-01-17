«Химки» проиграли УНИКСу в Единой лиге ВТБ

В Химках в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ местный одноимённый клуб принимал казанский УНИКС.
Первая четверть прошла в равной борьбе, в которой командам не удалось выявить сильнейшего — 21:21. Во второй десятиминутке сильнее оказались игроки «Химок», к большому перерыву они повели в счёте с минимальным преимуществом — 46:45.
В третьем игровом отрезке УНИКСу удалось выйти вперёд, к заключительной четверти они повели в счёте с разницей в два очка — 65:63. Решающей в матче стала заключительная десятиминутка, завершившаяся со счётом 28:24 в пользу УНИКСа. Итоговый счёт встречи — 93:87 в пользу казанской команды.
Самым результативным в составе победителей стал Джамар Смит, набравший 22 очка. В составе «Химок» 33 очка набрал Алексей Швед.
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