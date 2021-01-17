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«Химки» проиграли УНИКСу в Единой лиге ВТБ

«Химки» проиграли УНИКСу в Единой лиге ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Химках в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ местный одноимённый клуб принимал казанский УНИКС.

Первая четверть прошла в равной борьбе, в которой командам не удалось выявить сильнейшего — 21:21. Во второй десятиминутке сильнее оказались игроки «Химок», к большому перерыву они повели в счёте с минимальным преимуществом — 46:45.

В третьем игровом отрезке УНИКСу удалось выйти вперёд, к заключительной четверти они повели в счёте с разницей в два очка — 65:63. Решающей в матче стала заключительная десятиминутка, завершившаяся со счётом 28:24 в пользу УНИКСа. Итоговый счёт встречи — 93:87 в пользу казанской команды.

Самым результативным в составе победителей стал Джамар Смит, набравший 22 очка. В составе «Химок» 33 очка набрал Алексей Швед.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
17 января 2021, воскресенье. 15:00 МСК
Химки
Химки, Россия
Окончен
87 : 93
УНИКС
Казань, Россия
Химки: Швед - 33, Макколум - 18, Микки - 13, Вяльцев - 6, Моня - 6, Тимма - 6, Йович - 4, Дайр. Бертанс - 1, Владислав, Воронов, Зайцев, Карасёв
УНИКС: Канаан - 22, Смит - 22, Уайт - 16, Браун - 14, Морган - 7, Антипов - 5, Сергеев - 3, Колесников - 2, Теодор - 2, Жбанов, Клименко, Узинский
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