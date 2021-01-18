Баскетбольный Давидс зажигал на площадке, Мальцев разводил руками. Фото с «Химки» — УНИКС

Вчера, 17 января, в Химках на стадионе «Баскетбольный центр Московской области» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ местный одноимённый клуб принимал казанский УНИКС.
Первая половина матча прошла в равной борьбе, первая четверть не выявила сильнейшего и завершилась с равным счётом — 21:21. Вторая десятиминутка осталась за подмосковным клубом — 46:45.
В третьем игровом отрезке УНИКСу удалось выйти вперёд, к заключительной четверти они повели в счёте с разницей в два очка — 65:63. Решающей в матче стала заключительная десятиминутка, завершившаяся со счётом 28:24 в пользу УНИКСа. Итоговый счёт встречи — 93:87 в пользу казанской команды.
Лучшие кадры с матча «Химки» — УНИКС — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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