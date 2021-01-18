Джеймс Харден назвал одну из причин желания перейти в «Бруклин»

Звёздный защитник Джеймс Харден рассказал, что тренер Майк Д'Антони, покинувший «Хьюстон Рокетс» и перешедший в штат Стива Нэша в «Бруклин Нетс» сыграл роль в решении баскетболиста последовать вслед за специалистом.
«Д'Антони был частью этого. Майк — невероятный тренер. Он демонстрировал это на протяжении долгого времени. Очевидно, что Майк стал определённым фактором, повлиявшим на моё решение. Мне было комфортно с ним, комфортно с Кевином Дюрантом, я знаком с Кайри Ирвингом. Все эти вещи упростили мне задачу», — приводит слова Хардена NBC Sports.
Напомним, в обмене Хардена также приняли участие «Кливленд Кавальерс» и «Индиана Пэйсерз». Полностью сделка выглядит следующим образом.
«Рокетс» получают: Виктор Оладипо, Данте Экзам, Родион Куруц, три пика первого раунда «Бруклина» (2022, 2024, 2026 годы, все незащищённые), пик 1-го раунда от «Милуоки Бакс» (2022, незащищённый), 4 права обмена пиками первого раунда с «Бруклин Нетс» (2021, 2023, 2025, 2027 годы, все незащищённые).
«Нетс» получают: Джеймс Харден.
«Пэйсерз» получают: Карис Леверт, пик второго раунда.
«Кавальерс» получают: Джарретт Аллен, Торин Принс.
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