В «Хьюстоне» объяснили, почему приняли именно пакет «Бруклина» за Джеймса Хардена

Генеральный менеджер «Хьюстон Рокетс» Рафаэль Стоун рассказал, почему клуб предпочёл именно предложение «Бруклин Нетс» по обмену звёздного защитника Джеймса Хардена.



«Что очень интересно в этой сделке, так это то, что она даёт нам гибкость. В НБА драфт-пики — лучшая валюта. Они всем нравятся, их все ценят», — приводит слова Стоуна Essentially Sports.



Напомним, в обмене Хардена также приняли участие «Кливленд Кавальерс» и «Индиана Пэйсерз». Полностью сделка выглядит следующим образом.



«Рокетс» получают: Виктор Оладипо, Данте Экзам, Родион Куруц, три пика первого раунда «Бруклина» (2022, 2024, 2026 годы, все незащищённые), пик 1-го раунда от «Милуоки Бакс» (2022, незащищённый), 4 права обмена пиками первого раунда с «Бруклин Нетс» (2021, 2023, 2025, 2027 годы, все незащищённые).

«Нетс» получают: Джеймс Харден.

«Пэйсерз» получают: Карис Леверт, пик второго раунда.

«Кавальерс» получают: Джарретт Аллен, Торин Принс.