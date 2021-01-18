Чарльз Баркли назвал фаворита Восточной конференции после обмена Джеймса Хардена

Член Зала славы, 11-кратный участник Матчей звёзд и двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США Чарльз Баркли выразил мнение, что главным фаворитом Восточной конференции после обмена Джеймса Хардена из «Хьюстон Рокетс» в «Бруклин Нетс» станет «Филадельфия Сиксерс».



«Рискну предположить, что главным победителем в результате обмена Джеймса Хардена окажется «Филадельфия». Полагаю, что это снимет напряжение вокруг Бена Симмонса. «Сиксерс» теперь будут моими фаворитами в Восточной конференции», – сказал Баркли в эфире NBA on TNT.



Напомним, в обмене Хардена также приняли участие «Кливленд Кавальерс» и «Индиана Пэйсерз». Полностью сделка выглядит следующим образом.



«Рокетс» получают: Виктор Оладипо, Данте Экзам, Родион Куруц, три пика первого раунда «Бруклина» (2022, 2024, 2026 годы, все незащищённые), пик 1-го раунда от «Милуоки Бакс» (2022, незащищённый), 4 права обмена пиками первого раунда с «Бруклин Нетс» (2021, 2023, 2025, 2027 годы, все незащищённые).

«Нетс» получают: Джеймс Харден.

«Пэйсерз» получают: Карис Леверт, пик второго раунда.

«Кавальерс» получают: Джарретт Аллен, Торин Принс.