ЦСКА проведёт ближайшую игру в существенно урезанном составе

Московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с саратовским «Автодором» сможет рассчитывать лишь на 10 игроков основы.
«По итогам двойной недели Евролиги армейцы лишились еще одного важного «штыка». В результате удара по ноге отдых и консервативная терапия понадобились Майку Джеймсу. Торнике Шенгелия тоже пропустил предматчевую тренировку по медицинским показаниям, но на выезд полетел. По-прежнему вне игры остаются Уилл Клайберн, Андрей Лопатин и Дэниел Хэкетт, продолжающие восстановление на базе клуба. Таким образом в распоряжении тренерского штаба остались всего десять баскетболистов основы, плюс «дублер» Александр Шашков.
Из-за пандемийной остановки предыдущего сезона «армейцы» не успели совершить турне в Саратов. Таким образом предыдущий визит ЦСКА в город на Волге датируется мартом 2019-го», — сообщается на сайте красно-синих
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