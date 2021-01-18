Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Лидер ЦСКА ответил на вопрос о переходе в «Фенербахче»

Лидер ЦСКА ответил на вопрос о переходе в «Фенербахче»
Баскетбол / Евролига 0
Аудио-версия:

Лидер московского ЦСКА Майк Джеймс иронично ответил на вопрос турецкого болельщика о том, когда он планирует переехать в «Фенербахче».

«Король, когда ты приедешь в «Фенербахче»? — спросил болельщик в «Твиттере».

»Вероятно, в следующем сезоне. Мы уже играли там в этом году», — ответил Майк Джеймс, иронично намекнув, что он даже не думает о возможном переезде из Москвы в другой клуб.

Майк Джеймс выступает в ЦСКА с 2019 года. В ноябре 2020 года сообщалось, что ЦСКА может рассмотреть вариант с расторжением контракта с Джеймсом из-за дисциплинарных проступков баскетболиста, однако эти слухи были опровергнуты. В том же месяце Джеймс завоевал звание MVP месяца в Евролиге.

Майк Джеймс пропустил матч Единой лиги ВТБ с «Автодором» из-за травмы ноги. Ожидается, что Джеймс вернётся в игру в ближайшее время.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021