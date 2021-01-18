Лидер ЦСКА ответил на вопрос о переходе в «Фенербахче»

Лидер московского ЦСКА Майк Джеймс иронично ответил на вопрос турецкого болельщика о том, когда он планирует переехать в «Фенербахче».
«Король, когда ты приедешь в «Фенербахче»? — спросил болельщик в «Твиттере».
»Вероятно, в следующем сезоне. Мы уже играли там в этом году», — ответил Майк Джеймс, иронично намекнув, что он даже не думает о возможном переезде из Москвы в другой клуб.
Майк Джеймс выступает в ЦСКА с 2019 года. В ноябре 2020 года сообщалось, что ЦСКА может рассмотреть вариант с расторжением контракта с Джеймсом из-за дисциплинарных проступков баскетболиста, однако эти слухи были опровергнуты. В том же месяце Джеймс завоевал звание MVP месяца в Евролиге.
Майк Джеймс пропустил матч Единой лиги ВТБ с «Автодором» из-за травмы ноги. Ожидается, что Джеймс вернётся в игру в ближайшее время.
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