Лидер ЦСКА ответил на вопрос о переходе в «Фенербахче»

Лидер московского ЦСКА Майк Джеймс иронично ответил на вопрос турецкого болельщика о том, когда он планирует переехать в «Фенербахче».



«Король, когда ты приедешь в «Фенербахче»? — спросил болельщик в «Твиттере».



»Вероятно, в следующем сезоне. Мы уже играли там в этом году», — ответил Майк Джеймс, иронично намекнув, что он даже не думает о возможном переезде из Москвы в другой клуб.



Майк Джеймс выступает в ЦСКА с 2019 года. В ноябре 2020 года сообщалось, что ЦСКА может рассмотреть вариант с расторжением контракта с Джеймсом из-за дисциплинарных проступков баскетболиста, однако эти слухи были опровергнуты. В том же месяце Джеймс завоевал звание MVP месяца в Евролиге.



Майк Джеймс пропустил матч Единой лиги ВТБ с «Автодором» из-за травмы ноги. Ожидается, что Джеймс вернётся в игру в ближайшее время.