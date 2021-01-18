«Зенит» разгромил «Калев», пропустив 51 очко

В Таллине в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ местный «Калев» принимал санкт-петербургский «Зенит».
Первая четверть прошла под диктовку «Зенита», выигравшего десятиминутку со счётом 22:8. Вторая четверть завершилась также в пользу «Зенита»: к большому перерыву их преимущество достигло 17 очков — 40:23.
В третьем игровом отрезке «Зенит» ещё больше увеличил преимущество — к заключительной четверти они повели в счёте с преимуществом в 32 очка. Не изменилась ситуация и в заключительной четверти: 19:15 — по итогам десятиминутки, 87:51 — по итогам матча.
Самым результативным в составе победителей стал Остин Холлинс, набравший 14 очков. Дабл-дабл на счету Уилла Томаса, набравшего 11 очков и совершившего 10 подборов. В составе «Калева» лучшим стал Мартин Дорбек, набравший 13 очков.
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