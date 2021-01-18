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«Зенит» разгромил «Калев», пропустив 51 очко

«Зенит» разгромил «Калев», пропустив 51 очко
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0
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В Таллине в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ местный «Калев» принимал санкт-петербургский «Зенит».

Первая четверть прошла под диктовку «Зенита», выигравшего десятиминутку со счётом 22:8. Вторая четверть завершилась также в пользу «Зенита»: к большому перерыву их преимущество достигло 17 очков — 40:23.

В третьем игровом отрезке «Зенит» ещё больше увеличил преимущество — к заключительной четверти они повели в счёте с преимуществом в 32 очка. Не изменилась ситуация и в заключительной четверти: 19:15 — по итогам десятиминутки, 87:51 — по итогам матча.

Самым результативным в составе победителей стал Остин Холлинс, набравший 14 очков. Дабл-дабл на счету Уилла Томаса, набравшего 11 очков и совершившего 10 подборов. В составе «Калева» лучшим стал Мартин Дорбек, набравший 13 очков.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
18 января 2021, понедельник. 20:00 МСК
Калев
Таллин, Эстония
Окончен
51 : 87
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Калев: Дорбек - 13, Курбас - 7, Нургер - 7, Джуканович - 6, Кемп - 6, Кин - 6, Сунелик - 4, Сокк - 2, Льюис, Хермет
Зенит: Холлинс - 14, Гудайтис - 11, Томас - 11, Вольхин - 9, Пушков - 8, Бэрон - 6, Карванен - 6, Трушкин - 6, Фридзон - 6, Пангос - 5, Захаров - 3, Понитка - 2
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