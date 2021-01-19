Дэмьен Лиллард превзошёл достижение Коби Брайанта
Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард в матче регулярного чемпионата НБА с «Сан-Антонио Спёрс» реализовал 3 броска из-за дуги, доведя общее количество заброшенных трёхочковых за карьеру до 1 828. По этому показатель он вышел на чистое 17-е место в истории лиги, обойдя легендарного Коби Брайанта.
Следующая цель Лилларда — Чонси Биллапс, который занимает в списке 16-е место (1 830). Лидерами по числу трёхочковых попаданий за карьеру в истории НБА являются Рэй Аллен (2 973), Реджи Миллер (2 560) и Стефен Карри (2 545).
Всего во встрече с «Сан-Антонио» Лиллард записал себе в актив 35 очков, однако это не спасло его команду от поражения со счётом 104:125. Самым результативным в составе «Спёрс» стал Ламаркус Олдридж (22).
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