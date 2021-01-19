Виктор Оладипо мощно дебютировал за «Хьюстон». Больше набирал только Джеймс Харден

Разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Виктор Оладипо в своём первом матче за команду смог набрать 32 очка, что является вторым результатом в истории франшизы. Лучшую статистику в дебютной игре за клуб показал лишь Джеймс Харден. На его счету было 37 очков.
В матче регулярного чемпионата НБА с «Чикаго Буллз» Оладипо помимо 32 баллов записал в свой актив 5 подборов и 9 передач, однако это не спасло его команду от поражения со счётом 120:125.
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Лучшая статистика в составе «Чикаго» в этой игре у Зака Лавина. Защитник «Буллз» набрал 33 очка, совершил 4 подбора и отдал 7 передач.
Напомним, Оладипо стал игроком «Хьюстона» после масштабного обмена с участие нескольких команд, который был затеян ради перехода уже бывшего лидера «Рокетс» Джеймса Хардена в «Бруклин Нетс».
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