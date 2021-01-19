Леброн Джеймс назвал виновников поражения в матче с «Голден Стэйт»

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс допустил две потери в заключительных четырёх минутах матча регулярного чемпионата НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» из-за пробежки. Обе они дорого стоили его команде и вылились в итоговое поражение. После игры Джеймс выразил недовольство судейством.



«Видел эти моменты на повторах, и это движение я делал всю свою карьеру. Забавно, Дрэймонд делает дополнительное движение ногой, и это не трактуется как пробежка. Но тот же судья выписывает её мне», — приводит слова Леброна Essentially Sports.



«Лейкерс» в матче «Голден Стэйт» вели с преимуществом в 19 очков, но проиграли со счётом 113:115. Лучшими в составе «Уорриорз» на площадке стали Стефен Карри (26 очков), Келли Убре (23 очка) и Эрик Пэскелл (19 очков). У «Лейкерс» самыми результативными в матче были Деннис Шрёдер (25 очков), Леброн Джеймс (19 очков) и Энтони Дэвис (17 очков и 17 подборов).