Леброн Джеймс назвал виновников поражения в матче с «Голден Стэйт»

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс допустил две потери в заключительных четырёх минутах матча регулярного чемпионата НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» из-за пробежки. Обе они дорого стоили его команде и вылились в итоговое поражение. После игры Джеймс выразил недовольство судейством.
«Видел эти моменты на повторах, и это движение я делал всю свою карьеру. Забавно, Дрэймонд делает дополнительное движение ногой, и это не трактуется как пробежка. Но тот же судья выписывает её мне», — приводит слова Леброна Essentially Sports.
«Лейкерс» в матче «Голден Стэйт» вели с преимуществом в 19 очков, но проиграли со счётом 113:115. Лучшими в составе «Уорриорз» на площадке стали Стефен Карри (26 очков), Келли Убре (23 очка) и Эрик Пэскелл (19 очков). У «Лейкерс» самыми результативными в матче были Деннис Шрёдер (25 очков), Леброн Джеймс (19 очков) и Энтони Дэвис (17 очков и 17 подборов).
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