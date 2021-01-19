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Яннис Адетокунбо отреагировал на провал с «Нетс», где он запустил «сквозняк» из-за дуги

Яннис Адетокунбо отреагировал на провал с «Нетс», где он запустил «сквозняк» из-за дуги
Баскетбол / НБА 0

Лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата НБА с «Бруклин Нетс» (123:125).

«Мы на правильном пути. Надо продолжать становиться лучше», — написал греческий баскетболист после окончания матча на своей странице в «Инстаграме».

Адетокумбо во встрече с «Бруклином» набрал 34 очка. В конце третьей четверти Яннис получил возможность исполнить открытый трёхочковый бросок. Игроки «Нетс» не стали подходить к нему и мешать греку. Однако мяч после броска Адетокунбо не задел даже дужки кольца и вышел в аут.

Лучшими в составе победителей стали Джеймс Харден (34 очка и 12 передач), Кевин Дюрант (30 очков и 9 подборов), Джо Харрис (20 очков) и Деандре Джордан (12 очков и 12 подборов).

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