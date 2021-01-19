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«Барселона» избавилась от игрока, с которым связан громкий скандал

«Барселона» избавилась от игрока, с которым связан громкий скандал
Баскетбол / Евролига 0

«Барселона» и разыгрывающий Томас Эртель официально расторгли контракт, сообщил испанский клуб в пресс-релизе.

Эртель выступал за «Барселону» с 2017 года, но не сумел завоевать доверие нового главного тренера Шарунаса Ясикявичюса. В декабре «Барселона» оставила Эртеля в Стамбуле, не позволив игроку сесть в самолёт команды и вернуться в Испанию после выездного матча регулярного чемпионата Евролиги с «Анадолу Эфес». Клуб обвинял разыгрывающего в закулисных переговорах с принципиальным соперником мадридским «Реалом».

Стоит отметить, что Эртель в случае перехода в «Реал» сможет помочь команде только в матчах чемпионата Испании, поскольку трансферное окно между клубами Евролиги закрылось 6 января.

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