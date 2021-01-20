Кендрик Перкинс назвал лучшего скорера в истории НБА. Это не Леброн и Джордан

Чемпион НБА, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс выразил мнение, что лучшим скорером в истории НБА следует считать не Майкла Джордана или Леброна Джеймса, а форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта.
«Кевин Дюрант набирает в среднем 30 очков за матч при 54% точности бросков с игры после травмы ахилла – безумие! Это также подтверждает то, что я говорил последние несколько лет, он лучший скорер, когда-либо касавшийся чёртова баскетбольного мяча!» — написал Перкинс на своей странице в «Твиттере».
32-летний Дюрант был выбран на драфте НБА под вторым номером клубом «Сиэтл Суперсоникс» в 2007 году, по итогам дебютного сезона был признан новичком года. В сезоне-2013/2014 Кевин впервые был признан MVP, набирая в среднем за игру 32 очка, 7,4 подбора и 5,5 передачи. В составе сборной США он завоевал золото чемпионата мира и Олимпийских игр.
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