Кендрик Перкинс назвал лучшего скорера в истории НБА. Это не Леброн и Джордан

Чемпион НБА, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс выразил мнение, что лучшим скорером в истории НБА следует считать не Майкла Джордана или Леброна Джеймса, а форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта.



«Кевин Дюрант набирает в среднем 30 очков за матч при 54% точности бросков с игры после травмы ахилла – безумие! Это также подтверждает то, что я говорил последние несколько лет, он лучший скорер, когда-либо касавшийся чёртова баскетбольного мяча!» — написал Перкинс на своей странице в «Твиттере».



32-летний Дюрант был выбран на драфте НБА под вторым номером клубом «Сиэтл Суперсоникс» в 2007 году, по итогам дебютного сезона был признан новичком года. В сезоне-2013/2014 Кевин впервые был признан MVP, набирая в среднем за игру 32 очка, 7,4 подбора и 5,5 передачи. В составе сборной США он завоевал золото чемпионата мира и Олимпийских игр.