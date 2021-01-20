Агент рассказал о продолжении карьеры Тимофея Мозгова

Агент Станислав Рыжов, представляющий интересы центрового Тимофея Мозгова, ответил на вопрос, планирует ли его клиент продолжать карьеру.
«Мозгов не завершал карьеру. В последние годы у него никогда не было такой мысли. Через неделю он должен приступить к тренировкам в США. Ему пришлось повторить весь путь восстановления. В июне Мозгов перенёс операцию на колене. Она состоялась сразу, как только позволила эпидемиологическая ситуация. Пока беспокойств нет. В прошлом году Тимофей собирался играть в марте. Прямо перед ковидом. Думали, что в этом году будет что-то похожее. После вмешательства в колено срок восстановления тот же самый.
Есть интерес к Мозгову со стороны российских клубов? Честно говоря, мы отсекли всю эту ситуацию, чтобы никого не вводить в заблуждение. Сколько было в прошлом году негатива на Мозгова и на «Химки»! Хотя было известно, что если не будет играть, то никаких денег не получит. Тренерский штаб «Химок» говорил, что Тимофей выглядел очень достойно. Но случилось так, что решили окончательно залезть в колено. Как только Мозгов будет готов, мы сразу свяжемся со всеми клубами. У кого будет интерес, переговорим детально», — приводит слова Рыжова «Спорт день за днём».
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