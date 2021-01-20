«Обычный игрок». Легендарный тренер заявил, что Майкл Джордан набирал бы 16 очков в Европе

Экс-игрок НБА Джон Салли заявил, что во время выступления в «Панатинаикосе» легендарный главный тренер команды Божидар Малькович ставил под сомнение способности шестикратного чемпиона НБА в составе «Чикаго Буллз» Майкла Джордана.

«Малькович называл Джордана обычным игроком и говорил, что в Европе он набирал бы в среднем 16 очков за игру», — приводит слова Салли AS.

«Любой финал Кубка Испании лучше, чем игра НБА», — приводит одну из цитат Мальковича испанское издание.

Малькович — один из самых именитых тренеров в истории европейского баскетбола. Сербский специалист четыре раза выигрывал Евролигу со своими клубами, становился победителем Межконтинентального кубка ФИБА 1996 года по главе «Панатинаикоса».