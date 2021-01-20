«Обычный игрок». Легендарный тренер заявил, что Майкл Джордан набирал бы 16 очков в Европе
Экс-игрок НБА Джон Салли заявил, что во время выступления в «Панатинаикосе» легендарный главный тренер команды Божидар Малькович ставил под сомнение способности шестикратного чемпиона НБА в составе «Чикаго Буллз» Майкла Джордана.
«Малькович называл Джордана обычным игроком и говорил, что в Европе он набирал бы в среднем 16 очков за игру», — приводит слова Салли AS.
«Любой финал Кубка Испании лучше, чем игра НБА», — приводит одну из цитат Мальковича испанское издание.
Малькович — один из самых именитых тренеров в истории европейского баскетбола. Сербский специалист четыре раза выигрывал Евролигу со своими клубами, становился победителем Межконтинентального кубка ФИБА 1996 года по главе «Панатинаикоса».
Рекомендуем вам
- 20 января 2021
-
20:49
-
20:28
-
19:54
-
18:55
-
16:51
-
15:25
-
15:12
-
14:11
-
12:48
-
12:33
-
11:15
-
11:06
-
10:49
-
10:21
-
10:13
-
09:47
-
09:34
-
08:54
-
07:28
-
00:51
- 19 января 2021
-
23:50
-
22:58
-
22:39
-
22:10
-
21:19
-
20:38
-
18:36
-
18:34
-
17:59
-
17:52
-
16:04
-
14:59
-
14:36
-
14:29
-
14:23
Партнерский контент
Рекомендуем вам