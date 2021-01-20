«Химки» сыграют с «Панатинаикосом» без Алексея Шведа
«Химки» проведут выездной матч 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Панатинаикосом» 21 января без нескольких ведущих игроков, сообщает официальный сайл клуба.
В Греции из-за травм не сыграют Алексей Швед (спина), Янис Тимма (колено), Девин Букер (плечо) и Егор Вяльцев (ахилл). Также не сыграют Йонас Жеребко и Грег Монро. В заявку команды на Евролигу под номером №10 был заявлен воспитанник клуба Дмитрий Кадошников.
В связи со сложностями с авиасообщением, в Грецию команда прибудет только утром в день игры.
«Ожидаем трудного матча. У нас в команде много изменений, в последней игре с УНИКСом мы хорошо боролись, ожидаем завтра такую же энергию, а, может быть, еще больше. Постараемся победить», — заявил защитник «Химок» Дайрис Бертанс.
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