Андрей Мальцев: «Химки» и «Панатинаикос» находятся примерно в похожих ситуациях

Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Андрей Мальцев поделился ожиданиями от матча 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Панатинаикосом».

«Обе команды находятся примерно в похожих ситуациях: произошла смена тренера, идет поиск своей игры. «Пао» провел два неравнозначных матча: сначала крупно уступил «Фенербахче», а затем выиграл во встрече внутреннего чемпионата. Понятно, что они будут меняться, причем в лучшую сторону, потому что состав у них достаточно серьезный, и если что-то в данный момент не получается, то эти проблемы постепенно будут уходить. «Пао» полностью укомплектован, начиная с задней позиции и заканчивая передней. У них нестандартные центровые ростом по 220 см, и мы к этому готовимся, хотя понятно, что этот фактор нам будет мешать. Мы столкнулись с трудностями с составом, несколько игроков выбыло из-за повреждений. Но мы намерены бороться, все выложатся на площадке», — приводит слова Мальцева официальный сайт клуба.