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«Бруклин» проиграл «Кливленду» во втором овертайме, несмотря на 75 очков Дюранта и Ирвинга

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Кливленд Кавальерс» дома обыграл «Бруклин Нетс» со счётом 147:135. Для выявления победителя понадобилось два овертайма.

В составе победителей лучшими на площадке были Коллин Секстон (42 очка), Джеди Осман (25 очков) и Торин Принс (17 очков). У «Бруклина» самыми результативными на паркете стали Кевин Дюрант (38 очков и 12 подборов), Кайри Ирвинг (37 очков) и оформивший трипл-дабл Джеймс Харден (21 очко, 10 подборов и 12 передач).

Также в рамках игрового дня прошли пять матчей. «Индиана Пэйсерс» – «Даллас Маверикс» (112:124), «Филадельфия Сиксерс» – «Бостон Селтикс» (117:109), «Атланта Хоукс» – «Детройт Пистонс» (123:115 ОТ), «Торонто Рэпторс» – «Майами Хит» (102:111), «Миннесота Тимбервулвз» – «Орландо Мэджик» (106:107).

Кроме того, в эти минуты свои матчи проводят «Хьюстон Рокетс» с «Финикс Санз», «Голден Стэйт Уорриорз» с «Сан-Антонио Спёрс» и «Лос-Анджелес Клипперс» с «Сакраменто Кингз».