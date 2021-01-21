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«Бруклин» проиграл «Кливленду» во втором овертайме, несмотря на 75 очков Дюранта и Ирвинга

«Бруклин» проиграл «Кливленду» во втором овертайме, несмотря на 75 очков Дюранта и Ирвинга
Баскетбол / НБА 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Кливленд Кавальерс» дома обыграл «Бруклин Нетс» со счётом 147:135. Для выявления победителя понадобилось два овертайма.

В составе победителей лучшими на площадке были Коллин Секстон (42 очка), Джеди Осман (25 очков) и Торин Принс (17 очков). У «Бруклина» самыми результативными на паркете стали Кевин Дюрант (38 очков и 12 подборов), Кайри Ирвинг (37 очков) и оформивший трипл-дабл Джеймс Харден (21 очко, 10 подборов и 12 передач).

Также в рамках игрового дня прошли пять матчей. «Индиана Пэйсерс» – «Даллас Маверикс» (112:124), «Филадельфия Сиксерс» – «Бостон Селтикс» (117:109), «Атланта Хоукс» – «Детройт Пистонс» (123:115 ОТ), «Торонто Рэпторс» – «Майами Хит» (102:111), «Миннесота Тимбервулвз» – «Орландо Мэджик» (106:107).

Кроме того, в эти минуты свои матчи проводят «Хьюстон Рокетс» с «Финикс Санз», «Голден Стэйт Уорриорз» с «Сан-Антонио Спёрс» и «Лос-Анджелес Клипперс» с «Сакраменто Кингз».

НБА - регулярный чемпионат
21 января 2021, четверг. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
147 : 135
ОТ
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Кливленд Кавальерс: Секстон - 42, Осман - 25, Принс - 17, Дотсон - 15, Нэнс - 15, Драммонд - 13, Аллен - 12, Окоро - 8, Болден, Гарлэнд, Деллаведова, Лав, Макги, Портер, Стивенс, Уиндлер, Уэйд
Бруклин Нетс: Дюрант - 38, Ирвинг - 37, Харден - 21, Грин - 16, Джордан - 13, Харрис - 6, Перри - 4, Браун, Джонсон, Динвидди, Клэкстон, Кьоцца, Луваву-Кабарро, Шамет
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