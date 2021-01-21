Лука Дончич превзошёл Леброна Джеймса, Мэджика Джонсона и Оскара Робертсона вместе взятых

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич в матче регулярного чемпионата НБА с «Индиана Пэйсерс» оформил свой 30-й трипл-дабл в карьере. Как отмечается в «твиттере» StatMuse, у Мэджика Джонсона, Оскара Робертсона и Леброна Джеймса до того, как они все достигли 22-летнего возраста, суммарно их набралось лишь 29.



В матче с «Индианой» 21-летний словенец набрал 13 очков, совершил 12 подборов и отдал 12 передач, что позволило «Далласу» одержать итоговую победу со счётом 124:112. Весомый вклад в успех «Маверикс» внесли форвард Кристапс Порзингис (27 очков) и разыгрывающий Трэй Бёрк (22).



Лучшую результативность в составе «Пэйсерс» показал форвард Домантас Сабонис. Литовец записал себе в актив 25 очков, 10 подборов и 4 передачи.