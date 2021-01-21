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Джоэл Эмбиид доминировал с «Бостоном», покорив уникальный рекорд в истории «Филадельфии»

Джоэл Эмбиид доминировал с «Бостоном», покорив уникальный рекорд в истории «Филадельфии»
Баскетбол / НБА 0
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Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид набрал 42 очка (12/19 с игры, 17/21 штрафных), собрал 10 подборов при 1 потере в матче регулярного чемпионата НБА с «Бостон Селтикс» (117:109).

Эмбиид — единственный игрок в истории франшизы «Сиксерс», оформивший дабл-дабл 40-10 при 1 потере или менее. Центровой сделал это второй раз за карьеру. Эмбиид — первый баскетболист «Филадельфии», набравший 40+ очков и 10+ подборов в победном для команды матче после Чарльза Баркли в 1987 году. Эмбиид набрал 36 очков за первые три четверти игры. Это рекордная результативность за такой игровой отрезок для игроков «Сиксерс» после Аллена Айверсона, набравшего 36 очков за 3 четверти 4 апреля 2006. Эмбиид провёл 10-ю игру за карьеру с покорением статистики 40-10. В истории франшизы больше подобных выступлений только у Уилта Чемберлена (31) и Чарльза Баркли (13).

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

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