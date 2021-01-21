Кавай Леонард установил рекорд пятилетия в НБА

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард на старте нынешнего регулярного чемпионата в 9 матчах набирал 30+ очков и совершал 5+ перехватов, что является лучшим результатом среди всех игроков лиги за последние пять лет. Об этом сообщается в «твиттере» StatMuse.
«Клипперс» в очередном матче регулярного чемпионата НБА на домашней площадке обыграли «Сакраменто Кингз» со счётом 115:96. Леонард в этой встрече записал себе в актив 32 очка, 3 подбора и 5 передач. Дабл-дабл на счету форварда Пола Джорджа (19 очков, 7 подборов и 12 передач). У «Сакраменто» лучшую статистику показал разыгрывающий Де'Аарон Фокс. Он набрал 25 очков, совершил 4 подбора и отдал 7 передач.
Следующие две игры «Клипперс» проведут дома против «Оклахома-Сити Тандер». Встречи состоятся 23 и 25 января.
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