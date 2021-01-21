Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Завершивший карьеру Луол Денг — шестой самый высокооплачиваемый игрок «Лейкерс»

Завершивший карьеру Луол Денг — шестой самый высокооплачиваемый игрок «Лейкерс»
Баскетбол / НБА 0

Завершивший карьеру Луол Денг, который не выступает за «Лос-Анджелес Лейкерс» с 2018 года, по-прежнему получает от клуба зарплату и остаётся шестым самым высокооплачиваемым игроком клуба, сообщает Fadeaway World.

Денг согласился на четырёхлетний контракт на $ 72 млн в 2016 году. После нескольких попыток добиться от игрока стабильных выступлений «Лейкерс» решили отказаться от него. Оправдать ожидания двукратный участник Матча звёзд НБА не смог. Клуб из Лос-Анджелеса вывел его из ротации, а затем выкупил и «растянул» контракт, в результате чего должен был платить зарплату Денгу в размере $ 5 млн до 2022 года.

«Лейкерс» перед началом сезона просили НБА списать зарплату Луола, однако получили отказ.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021