Завершивший карьеру Луол Денг — шестой самый высокооплачиваемый игрок «Лейкерс»

Завершивший карьеру Луол Денг, который не выступает за «Лос-Анджелес Лейкерс» с 2018 года, по-прежнему получает от клуба зарплату и остаётся шестым самым высокооплачиваемым игроком клуба, сообщает Fadeaway World.



Денг согласился на четырёхлетний контракт на $ 72 млн в 2016 году. После нескольких попыток добиться от игрока стабильных выступлений «Лейкерс» решили отказаться от него. Оправдать ожидания двукратный участник Матча звёзд НБА не смог. Клуб из Лос-Анджелеса вывел его из ротации, а затем выкупил и «растянул» контракт, в результате чего должен был платить зарплату Денгу в размере $ 5 млн до 2022 года.

«Лейкерс» перед началом сезона просили НБА списать зарплату Луола, однако получили отказ.