Завершивший карьеру Луол Денг — шестой самый высокооплачиваемый игрок «Лейкерс»
Завершивший карьеру Луол Денг, который не выступает за «Лос-Анджелес Лейкерс» с 2018 года, по-прежнему получает от клуба зарплату и остаётся шестым самым высокооплачиваемым игроком клуба, сообщает Fadeaway World.
Денг согласился на четырёхлетний контракт на $ 72 млн в 2016 году. После нескольких попыток добиться от игрока стабильных выступлений «Лейкерс» решили отказаться от него. Оправдать ожидания двукратный участник Матча звёзд НБА не смог. Клуб из Лос-Анджелеса вывел его из ротации, а затем выкупил и «растянул» контракт, в результате чего должен был платить зарплату Денгу в размере $ 5 млн до 2022 года.
«Лейкерс» перед началом сезона просили НБА списать зарплату Луола, однако получили отказ.
Рекомендуем вам
- 21 января 2021
-
14:58
-
14:29
-
13:42
-
13:00
-
12:06
-
11:40
-
10:44
-
09:51
-
09:28
-
09:26
-
09:24
-
09:21
-
09:12
-
08:41
-
06:49
-
02:25
-
00:56
- 20 января 2021
-
23:56
-
23:24
-
22:50
-
21:47
-
20:49
-
20:28
-
19:54
-
18:55
-
16:51
-
15:25
-
15:12
-
14:11
-
12:48
-
12:33
-
11:15
-
11:06
-
10:49
-
10:21
Партнерский контент
Рекомендуем вам