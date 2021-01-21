Леброн Джеймс и Мэджик Джонсон отреагировали на приход Джо Байдена к власти в США

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и легенда НБА Мэджик Джонсон отреагировали на приход Джо Байдена к власти в США.



«Состав стал сильнее. Добро пожаловать в администрацию», — написал один из официальных аккаунтов производителей текилы о назначении Байдена.



«Слишком сильно!», — ответил в сториз Леброн Джеймс.



Мэджик ДЖонсон также не остался в стороне.



«Давайте дадим всю нашу поддержку президенту Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис», — написал в своём «твиттере» Мэджик Джонсон.



Напомним, 20 января В Вашингтоне прошла инаугурация нового президента США Джо Байдена. Таким образом, Байден официально вступил в должность президента США. Он стал 46-м главой государства в истории страны.