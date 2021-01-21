Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Леброн Джеймс и Мэджик Джонсон отреагировали на приход Джо Байдена к власти в США

Леброн Джеймс и Мэджик Джонсон отреагировали на приход Джо Байдена к власти в США
Баскетбол / НБА 0

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и легенда НБА Мэджик Джонсон отреагировали на приход Джо Байдена к власти в США.

«Состав стал сильнее. Добро пожаловать в администрацию», — написал один из официальных аккаунтов производителей текилы о назначении Байдена.

«Слишком сильно!», — ответил в сториз Леброн Джеймс.

Мэджик ДЖонсон также не остался в стороне.

«Давайте дадим всю нашу поддержку президенту Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис», — написал в своём «твиттере» Мэджик Джонсон.

Напомним, 20 января В Вашингтоне прошла инаугурация нового президента США Джо Байдена. Таким образом, Байден официально вступил в должность президента США. Он стал 46-м главой государства в истории страны.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021