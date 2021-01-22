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«Лейкерс» обыграли «Милуоки», Леброн набрал 34 очка

«Лейкерс» обыграли «Милуоки», Леброн набрал 34 очка
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного сезона НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде переиграл «Милуоки Бакс» со счётом 113:106.

Лучшими в составе победителей на площадке стали Леброн Джеймс (34 очка и 8 передач), Кентавиус Колдуэлл-Поуп (23 очка) и Энтони Дэвис (18 очков и 9 подборов).

У «Милуоки» самыми результативными в матче были оформивший дабл-дабл Яннис Адетокунбо (25 очков и 12 подборов), Джру Холидэй (22 очка и 7 передач) и Крис Миддлтон (20 очков и 7 передач).

Следующий матч «Лейкерс» на выезде проведут против «Чикаго Буллз» 24 января, а «Милуоки» дома примут «Вашингтон Уизардс» 23 января.

Также в рамках игрового дня свои матчи проводят «Голден Стэйт Уорриорз» с «Нью-Йорк Никс» и «Юта Джаз» с «Нью-Орлеан Пеликанс».

НБА - регулярный чемпионат
22 января 2021, пятница. 03:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
106 : 113
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 25, Холидэй - 22, Миддлтон - 20, Лопес - 13, Дивинченцо - 10, Коннотон - 4, Огастин - 4, Портис - 4, Адетокунбо - 2, Форбс - 2, Адамс, Дьяките, Крэйг, Меррилл, Нвора, Уилсон
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 34, Колдуэлл-Поуп - 23, Дэвис - 18, Харрелл - 12, Мэттьюз - 6, Карузо - 5, Кузма - 5, Шрёдер - 4, Марк Газоль - 3, Моррис - 3, Адетокунбо, Дадли, Кейкок, Кук, Маккинни, Хортон-Такер
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