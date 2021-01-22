«Лейкерс» обыграли «Милуоки», Леброн набрал 34 очка

В очередном матче регулярного сезона НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде переиграл «Милуоки Бакс» со счётом 113:106.

Лучшими в составе победителей на площадке стали Леброн Джеймс (34 очка и 8 передач), Кентавиус Колдуэлл-Поуп (23 очка) и Энтони Дэвис (18 очков и 9 подборов).

У «Милуоки» самыми результативными в матче были оформивший дабл-дабл Яннис Адетокунбо (25 очков и 12 подборов), Джру Холидэй (22 очка и 7 передач) и Крис Миддлтон (20 очков и 7 передач).

Следующий матч «Лейкерс» на выезде проведут против «Чикаго Буллз» 24 января, а «Милуоки» дома примут «Вашингтон Уизардс» 23 января.

Также в рамках игрового дня свои матчи проводят «Голден Стэйт Уорриорз» с «Нью-Йорк Никс» и «Юта Джаз» с «Нью-Орлеан Пеликанс».