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Леброн Джеймс установил рекорд сезона и довёл доминироние над Яннисом до тотальной отметки

Леброн Джеймс установил рекорд сезона и довёл доминироние над Яннисом до тотальной отметки
Баскетбол / НБА 0
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в матче регулярного чемпионата НБА с «Милуоки Бакс» (113:106) набрал рекордные в сезоне 34 очка, 6 подборов и 6 передач.

Лейкерс выиграли 10 из последних 12 матчей. Джеймс набрал не менее 15 очков, 5 подборов и 5 передач в каждом из 16 матчей в этом сезоне, что является третьей по длине серией в истории НБА. Джеймс (22 матча) также является единоличным рекордсменом по этому показателю, на втором месте Оскар Робертсон (17).

Джеймс довел баланс личных встреч с форвардом «Бакс» Яннисом Адетокумбо до 16-5 (76,2% побед). Это второй лучший результат по проценту побед одного игрока с наградой MVP над другими (при минимум 20 матчах): Карим Абдул-Джаббар выиграл 78,3% матчей против Хакима Оладжувона, У Билла Рассела были те же 76,2% выигрышей против Уиллиса Рида. Адетокунбо был признан MVP НБА в прошлом сезоне, Джеймс занял второе место в гонке.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

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