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Яннис Адетокунбо объяснился после проваленного матча против Леброна Джеймса и «Лейкерс»

Яннис Адетокунбо объяснился после проваленного матча против Леброна Джеймса и «Лейкерс»
Баскетбол / НБА 0
Аудио-версия:

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо после матча регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (106:113) признал, что совершил слишком много фолов и потерь.

«Наши соперники чемпионы, лучшая команда НБА прошлого года, но я не думал об этом, когда выходил на игру. Я выходил для того, чтобы хорошо играть, и, в конце концов, выиграть. План состоит в том, чтобы выполнить работу. Неважно, с кем мы играем. Нам нужно стать лучше. Мы должны играть в хороший баскетбол. Мы сделали неплохие вещи, просто надо делать это чаще. Нам нужно улучшаться во всех аспектах.

Мне комфортно играть с этими товарищами по команде. Я люблю их до смерти. Хочу воевать с ними. Я должен оставаться агрессивным. Частые фолы и потери тормозили меня, но надо быть агрессивным. Неважно, комфортно ли я себя чувствую. Люблю чувствовать себя некомфортно. Я просто должен быть настолько агрессивным, насколько могу», — приводит слова Адетокунбо Gazzetta.

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