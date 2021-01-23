Джеймс Харден и Стив Нэш назвали главную проблему «Бруклина» после провала с «Кливлендом»

Защитник «Бруклин Нетс» Джеймс Харден и главный тренер Стив Нэш считают, что слабая игра в защите стала основной причиной поражения команды в двух подряд матчах регулярного чемпионата НБА с «Кливленд Кавальерс» (135:147 2 ОТ, 113:125).

«Честно говоря, наша проблема не в нападении. Сегодня вечером мы набрали 113 очков, и даже результативность в последней игре с этим соперником была более чем достаточной для победы. Я думаю, что в обороне мы должны быть более активными и последовательно увеличивать количество успешных действий в данном аспекте. За нападение мы совсем не беспокоимся, проблема — наша защита», — приводит слова Хардена Essentially Sports.

«Я не хочу слишком остро реагировать на результат. Но мы должны выработать решимость, агрессию, желание выиграть несколько напряжённых поединков. Нам нужно много над чем поработать, многое нужно исправить. Вы знаете, я не буду остро реагировать, но мы будем убеждать парней как можно активнее работать в защите», — добавил Нэш.