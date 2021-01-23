ESPN раскрыл секрет «второго дыхания» Стефена Карри
Согласно статье ESPN, подробно рассказывающей о режиме тренировок Стефена Карри, секрет «второго дыхания» разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» заключается в способности быстро замедлить сердцебиение во время коротких перерывов, даже в середине матча.
Карри развивает эту способность организма во время уникальных интенсивных тренировок. Запыхавшись в конце длительной тренировки, баскетболист ложится на спину, а тренер кладет под его грудную клетку мешок с песком, чтобы добавить нагрузку на диафрагму. Благодаря таким методам тренировок дыхания двукратному MVP НБА и 3-кратному чемпиону лиги в составе «Голден Стэйт» регулярно удаётся снизить частоту пульса ниже 80 за один 90-секундный тайм-аут.
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