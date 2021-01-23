«Автодор» проиграл «Зелёна-Гуре» в Единой лиге ВТБ

В Зелёна-Гуре в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ местный одноимённый клуб принимал саратовский «Автодор».



Первая четверть прошла в равной борьбе и завершилась со счётом 13:13. Вторая четверть полностью прошла под диктовку польской команды, выигравшей отрезок со счётом 27:15.



В третьем игровом отрезке игра снова была равной, к заключительному игровому отрезку преимущество «Зелёна-Гуры» составляло 12 очков. В заключительной четверти саратовчанам отыграться так и не удалось — десятиминутка завершилась со счётом 19:18 в пользу хозяев паркета. Итоговый счёт встречи — 77:64 в пользу «Зелёна-Гуры».



Самым результативным в составе победителей стал Роландас Фрейманис, набравший 21 очко. В составе «Автодора» 21 очко на свой счёт записал Маркел Старкс.