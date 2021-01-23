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«Автодор» проиграл «Зелёна-Гуре» в Единой лиге ВТБ

«Автодор» проиграл «Зелёна-Гуре» в Единой лиге ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Зелёна-Гуре в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ местный одноимённый клуб принимал саратовский «Автодор».

Первая четверть прошла в равной борьбе и завершилась со счётом 13:13. Вторая четверть полностью прошла под диктовку польской команды, выигравшей отрезок со счётом 27:15.

В третьем игровом отрезке игра снова была равной, к заключительному игровому отрезку преимущество «Зелёна-Гуры» составляло 12 очков. В заключительной четверти саратовчанам отыграться так и не удалось — десятиминутка завершилась со счётом 19:18 в пользу хозяев паркета. Итоговый счёт встречи — 77:64 в пользу «Зелёна-Гуры».

Самым результативным в составе победителей стал Роландас Фрейманис, набравший 21 очко. В составе «Автодора» 21 очко на свой счёт записал Маркел Старкс.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
23 января 2021, суббота. 20:00 МСК
Зелёна-Гура
Зелёна-Гура, Польша
Окончен
77 : 64
Автодор
Саратов, Россия
Зелёна-Гура: Фрейманис - 21, Гросселл - 13, Ричард - 11, Лундберг - 9, Уильямс - 9, Берзиньш - 8, Понитка - 6, Кошарек, Порада, Пут, Трачик
Автодор: Старкс - 21, Клавелл - 12, Шакич - 11, Мэйсон - 9, Гордон - 6, Михайловский - 5, Квитковских, Макиев, Минченко, Петенев, Широбоков
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