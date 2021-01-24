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41 очко Адебайо не спасли «Майами» от поражения в матче с «Бруклином»

41 очко Адебайо не спасли «Майами» от поражения в матче с «Бруклином»
Баскетбол / НБА 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бруклин Нетс» принимал «Майами Хит». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Барклайс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 128:134.

В составе победителей самым результативным стал Кевин Дюрант, который записал в свой актив 31 очко. Кайри Ирвинг набрал 28 очков. В составе «Майами» самым результативным стал Эдрис Адебайо, записав в свой актив 41 очко. Горан Драгич набрал 19 очков.

«Бруклин» одержал первую победу за последние три матча. «Майами» в свою очередь потерпел второе поражение подряд. 26 января «Бруклин» и «Майами» проведут ответную встречу.

В другом матче регулярного чемпионата НБА «Детройт Пистонс» проиграл «Филадельфии Сиксерс» со счётом 110:114, а «Миннесота Тимбервулвз» обыграла «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 120:110.

НБА - регулярный чемпионат
24 января 2021, воскресенье. 04:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
128 : 124
Майами Хит
Майами
Бруклин Нетс: Дюрант - 31, Ирвинг - 28, Харрис - 23, Харден - 12, Грин - 11, Браун - 8, Джордан - 8, Перри - 4, Луваву-Кабарро - 3, Джонсон, Динвидди, Клэкстон, Кьоцца, Шамет
Майами Хит: Адебайо - 41, Горан Драгич - 19, Нанн - 18, Робинсон - 18, Ачиува - 7, Харклесс - 6, Игуодала - 5, Олиник - 5, Окпала - 3, Винсент - 2, Батлер, Брэдли, Леонард, Сильва, Страс, Хаслем, Хироу
НБА - регулярный чемпионат
24 января 2021, воскресенье. 04:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
110 : 114
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Детройт Пистонс: Эллингтон - 17, Михайлюк - 15, Думбуйа - 13, Грант - 11, Джексон - 11, Бей - 10, Райт - 10, Стюарт - 8, Пламли - 7, Окафор - 6, Ли - 2, Гриффин, Джексон, Макгрудер, Роуз, Сирвидис, Хейз
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 33, Симмонс - 20, Харрис - 17, Карри - 14, Коркмаз - 8, Милтон - 8, Грин - 7, Ховард - 5, Макси - 2, Брэдли, Джо, Пуарье, Рид, Скотт, Такер, Тибулл, Фергюсон
НБА - регулярный чемпионат
24 января 2021, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
120 : 110
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Миннесота Тимбервулвз: Рид - 20, Эдвардс - 18, Бисли - 16, Вандербилт - 16, Калвер - 16, Маклафлин - 11, Окоги - 9, Рубио - 9, Макдэниелс - 3, Дэвис - 2, Лейман, Ноуэлл, Расселл, Таунс, Хагенс, Эрнангомес
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 30, Бледсо - 28, Уильямсон - 19, Болл - 11, Александер-Уолкер - 10, Адамс - 5, Харт - 5, Хэйс - 2, Габриэль, Льюис, Магней, Маршалл, Мелли, Редик, Торнвелл, Эрнангомес
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