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41 очко Адебайо не спасли «Майами» от поражения в матче с «Бруклином»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бруклин Нетс» принимал «Майами Хит». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Барклайс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 128:134.

В составе победителей самым результативным стал Кевин Дюрант, который записал в свой актив 31 очко. Кайри Ирвинг набрал 28 очков. В составе «Майами» самым результативным стал Эдрис Адебайо, записав в свой актив 41 очко. Горан Драгич набрал 19 очков.

«Бруклин» одержал первую победу за последние три матча. «Майами» в свою очередь потерпел второе поражение подряд. 26 января «Бруклин» и «Майами» проведут ответную встречу.

В другом матче регулярного чемпионата НБА «Детройт Пистонс» проиграл «Филадельфии Сиксерс» со счётом 110:114, а «Миннесота Тимбервулвз» обыграла «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 120:110.