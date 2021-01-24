«Лейкерс» обыграли «Чикаго», «Голден Стэйт» потерпел разгром от «Юты»
Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Чикаго Буллз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 101:90.
В составе победителей самым результативным стал Энтони Дэвис, записавший в свой актив 37 очков. Леброн Джеймс оформил дабл-дабл из 17 очков и 11 подборов.
Самым результативным в составе проигравшей команды стал Зак Лавин, на счету которого дабл-дабл из 21 очка и 10 подборов. Коби Уайт записал в свой актив 14 очков.
В другом матче регулярного чемпионата НБА «Юта Джаз» обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 127:108. Кроме того, «Хьюстон Рокетс» разгромил «Даллас Маверикс» со счётом 133:108.
НБА - регулярный чемпионат
24 января 2021, воскресенье. 05:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
90 : 101
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Чикаго Буллз: Лавин - 21, Уайт - 14, Уильямс - 13, Маркканен - 12, Фелисио - 7, Янг - 6, Саторански - 5, Гэффорд - 4, Арчидиаконоу - 3, Валентайн - 3, Темпл - 2, Дотсон, Картер, Корнет, Мокока, Портер, Хатчинсон
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 37, Джеймс - 17, Харрелл - 10, Хортон-Такер - 10, Шрёдер - 9, Колдуэлл-Поуп - 5, Кузма - 4, Мэттьюз - 4, Карузо - 3, Кук - 2, Адетокунбо, Дадли, Кейкок, Маккинни, Марк Газоль, Моррис
НБА - регулярный чемпионат
24 января 2021, воскресенье. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
127 : 108
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Юта Джаз: Митчелл - 23, Конли - 17, Богданович - 14, Кларксон - 14, Инглс - 13, Гобер - 11, О'Нил - 9, Фэйворс - 9, Ньянг - 7, Азубуике - 4, Морган - 3, Харрисон - 2, Они - 1, Брэнтли, Форрест, Хьюз
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 24, Уайзмен - 15, Уиггинс - 13, Пул - 10, Ли - 9, Манньон - 8, Луни - 5, Мюлдер - 5, Убре - 5, Грин - 4, Пэскелл - 4, Тоскано-Андерсон - 3, Уонамэйкер - 3, Бэйзмор, Крисс, Смайлагич, Томпсон
НБА - регулярный чемпионат
24 января 2021, воскресенье. 05:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
108 : 133
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Даллас Маверикс: Дончич - 26, Марьянович - 15, Хардуэй-младший - 15, Бёрк - 13, Брансон - 9, Грин - 6, Коли-Стайн - 6, Бей - 5, Джонсон - 5, Хинтон - 5, Терри - 2, Ивунду - 1, Клебер , Пауэлл, Порзингис, Ричардсон, Финни-Смит
Хьюстон Рокетс: Гордон - 33, Казинс - 28, Нваба - 18, Джонс - 16, Мартин - 8, Уолл - 7, Такер - 6, Тэйт - 6, Томас - 5, Браун - 4, Куруч - 2, Вуд, Маклемор, Оладипо, Портер, Хаус, Экзам
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