«Лейкерс» обыграли «Чикаго», «Голден Стэйт» потерпел разгром от «Юты»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Чикаго Буллз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 101:90.

В составе победителей самым результативным стал Энтони Дэвис, записавший в свой актив 37 очков. Леброн Джеймс оформил дабл-дабл из 17 очков и 11 подборов.

Самым результативным в составе проигравшей команды стал Зак Лавин, на счету которого дабл-дабл из 21 очка и 10 подборов. Коби Уайт записал в свой актив 14 очков.

В другом матче регулярного чемпионата НБА «Юта Джаз» обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 127:108. Кроме того, «Хьюстон Рокетс» разгромил «Даллас Маверикс» со счётом 133:108.