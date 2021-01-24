«Енисей» обыграл «Астану» в Единой лиге ВТБ

В Красноярске в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ местный «Енисей» принимал «Астану» из Нур-Султана.



Первая четверть завершилась в пользу «Астаны» — 22:19. Во втором игровом отрезке сильнее также оказались игроки казахстанской команды — к большому перерыву их преимущество достигло четырёх очков. В третьей десятиминутке «Енисею» удалось отыграть три очка отставания, так что решающей в матче оказалась четвёртая четверть, к которой игроки подошли при счёте 54:53 в пользу «Астаны». В заключительной десятиминутке сильнее оказались игроки «Енисея», совершившие рывок в концовке. Итоговый счёт встречи — 77:76 в пользу «Енисея».



Самым результативным в составе победителей стал Таюс Бэттл, набравший 22 очка. Дабл-дабл из 13 очков и 12 подборов на счету Дастина Хога. В составе «Астаны» 15 очков на свой счёт записал Адонис Томас.