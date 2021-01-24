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«Енисей» обыграл «Астану» в Единой лиге ВТБ

«Енисей» обыграл «Астану» в Единой лиге ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0
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В Красноярске в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ местный «Енисей» принимал «Астану» из Нур-Султана.

Первая четверть завершилась в пользу «Астаны» — 22:19. Во втором игровом отрезке сильнее также оказались игроки казахстанской команды — к большому перерыву их преимущество достигло четырёх очков. В третьей десятиминутке «Енисею» удалось отыграть три очка отставания, так что решающей в матче оказалась четвёртая четверть, к которой игроки подошли при счёте 54:53 в пользу «Астаны». В заключительной десятиминутке сильнее оказались игроки «Енисея», совершившие рывок в концовке. Итоговый счёт встречи — 77:76 в пользу «Енисея».

Самым результативным в составе победителей стал Таюс Бэттл, набравший 22 очка. Дабл-дабл из 13 очков и 12 подборов на счету Дастина Хога. В составе «Астаны» 15 очков на свой счёт записал Адонис Томас.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
24 января 2021, воскресенье. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск, Россия
Окончен
77 : 76
Астана
Нур-Султан, Казахстан
Енисей: Бэттл - 22, Хог - 13, Хэммондс - 8, Джонсон - 7, Попов - 7, Митусов - 6, Якушин - 6, Мэтьюс - 5, Комиссаров - 3, Балашов, Сонько
Астана: Мейерс - 15, Томас - 15, Силиньш - 11, Томпсон - 9, Хилл - 8, Марбл - 6, Бажин - 5, Гаврилов - 5, Марчук - 2, Мурзагалиев, Пан, Пономарев
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