Кевин Дюрант высказал мнение о вернувшемся в расположение «Бруклина» Кайри Ирвинге

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант после победного матча регулярного чемпионата НБА с «Майами Хит» (128:124) отметил талант одноклубника, разыгрывающего Кайри Ирвинга.



«Видите, насколько Кайри особенный, талантливый и трудолюбивый игрок. Он работает над всеми этими бросками каждый день. Кайри входит в игру с настроем, что забьет свои броски, особенно это чувствуется в конце матчей. Один из лучших игроков в мире и отличный одноклубник», – приводит слова Дюранта Clutch Points.

Ирвинг в матче с «Майами» набрал 28 очков и 7 передач, реализовав 10 из 17 бросков с игры. Разыгрывающий провёл третий матч за «Бруклин», вернувшись в расположение клуба после самовольного отъезда по неназванным личным причинам на несколько недель.