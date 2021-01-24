Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Майк Джеймс поругался с Итудисом и одноклубниками по ЦСКА после игры с «Фенербахче»

Майк Джеймс поругался с Итудисом и одноклубниками по ЦСКА после игры с «Фенербахче»
Баскетбол / Евролига 0

После домашнего поражения ЦСКА в матче 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Фенербахче» (83:89) в московской команде случился новый инцидент с защитником Майком Джеймсом, пишет Gazzetta.

Джеймс резко отреагировал на замечания главного тренера Димитриса Итудиса. После этого у американца завязался напряжённый разговор с некоторыми одноклубниками. Вмешательство некоторых игроков ЦСКА помогло остановить конфликт.

Несколько дней назад у Джеймса умер дед, который вырастил его. Баскетболист не получил разрешения на поездку в США. Вероятно, это стало причиной расстройства игрока после матча с «Фенербахче». В нынешнем сезоне Евролиги Джеймс набирает 20,0 очка и 5,8 передачи в среднем за игру при точности трёхочковых 37,8%.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021