Майк Джеймс поругался с Итудисом и одноклубниками по ЦСКА после игры с «Фенербахче»

После домашнего поражения ЦСКА в матче 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Фенербахче» (83:89) в московской команде случился новый инцидент с защитником Майком Джеймсом, пишет Gazzetta.



Джеймс резко отреагировал на замечания главного тренера Димитриса Итудиса. После этого у американца завязался напряжённый разговор с некоторыми одноклубниками. Вмешательство некоторых игроков ЦСКА помогло остановить конфликт.



Несколько дней назад у Джеймса умер дед, который вырастил его. Баскетболист не получил разрешения на поездку в США. Вероятно, это стало причиной расстройства игрока после матча с «Фенербахче». В нынешнем сезоне Евролиги Джеймс набирает 20,0 очка и 5,8 передачи в среднем за игру при точности трёхочковых 37,8%.