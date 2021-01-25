«Реал» занял категоричную позицию по главному тренеру на следующий сезон

Согласно данным Defensa Central, руководство мадридского «Реала» чётко обозначило позицию по главному тренеру баскетбольной команды. Менеджмент хочет предложить новый контракт Пабло Ласо, но без увеличения зарплаты.



В связи с кризисом политика мадридского клуба е в последние месяцы изменились. Это коснулось и футбольного, и баскетбольного подразделений. Основной курс взят на поддержание экономической стабильности. В связи с этом Ласо, контракт которого истекает в июне, предложат подписать новое соглашение на ту же сумму, которую он зарабатывает сейчас – от € 1,2 до 1,5 млн.

Ранее сообщалось, что «Реал», вероятнее всего, вынужден будет расстаться с целым рядом возрастных игроков. Джейси Кэрролл и Фелипе Рейес могут завершит карьеру. Некогда лидер «Реала» Серхио Льюль, скорее всего, согласится на снижение зарплаты, но останется в команде. Близки к уходу также Николас Лапровиттола, который потеряет место в составе из-за подписания Томаса Эртеля, и Алекс Таюс. Ощутимой потерей для коллектива может стать уход молодого Усмана Гарубы на драфт НБА.