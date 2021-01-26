Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Бруклин» победил «Майами», «Кавальерс» уступили «Лейкерс»

«Бруклин» победил «Майами», «Кавальерс» уступили «Лейкерс»
Баскетбол / НБА 0
Аудио-версия:

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин Нетс» дома обыграл «Майами Хит» со счётом 98:85.

Лучшими в составе победителей на площадке были оформивший дабл-дабл Кевин Дюрант (20 очков и 13 подборов), Джеймс Харден (20 очков и 8 передач) и Кайри Ирвинг (16 очков и 8 подборов).

У «Майами» наиболее результативными в матче стали Эдрис Адебайо (26 очков и 10 подборов), Горан Драгич (21 очко) и Кендрик Нанн (11 очков).

«Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде обыграл «Кливленд Кавальерс» со счётом 115:108. Лучшими в составе «Лейкерс» на паркете были Леброн Джеймс (46 очков и 8 подборов), Энтони Дэвис (17 очков и 10 подборов) и Монтрезл Харрелл (15 очков).

Ранее в рамках игрового дня прошли ещё три матча. «Детройт Пистонс» – «Филадельфия Сиксерс» (119:104), «Индиана Пэйсерс» – «Торонто Рэпторс» (129:114), «Орландо Мэджик» – «Шарлотт Хорнетс» (117:108).

Также в эти минуты проходят матчи «Даллас Маверикс» – «Денвер Наггетс», «Чикаго Буллз» – «Бостон Селтикс», «Голден Стэйт Уорриорз» – «Миннесота Тимбервулвз» и «Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Оклахома-Сити Тандер».

НБА - регулярный чемпионат
26 января 2021, вторник. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
98 : 85
Майами Хит
Майами
Бруклин Нетс: Дюрант - 20, Харден - 20, Ирвинг - 16, Харрис - 12, Джордан - 11, Грин - 10, Луваву-Кабарро - 5, Перри - 4, Браун, Джонсон, Динвидди, Клэкстон, Кьоцца, Шамет
Майами Хит: Адебайо - 26, Горан Драгич - 21, Нанн - 11, Робинсон - 7, Винсент - 6, Игуодала - 5, Ачиува - 4, Окпала - 3, Олиник - 2, Батлер, Брэдли, Леонард, Сильва, Страс, Харклесс, Хаслем, Хироу
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021