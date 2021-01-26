«Бруклин» победил «Майами», «Кавальерс» уступили «Лейкерс»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин Нетс» дома обыграл «Майами Хит» со счётом 98:85.

Лучшими в составе победителей на площадке были оформивший дабл-дабл Кевин Дюрант (20 очков и 13 подборов), Джеймс Харден (20 очков и 8 передач) и Кайри Ирвинг (16 очков и 8 подборов).

У «Майами» наиболее результативными в матче стали Эдрис Адебайо (26 очков и 10 подборов), Горан Драгич (21 очко) и Кендрик Нанн (11 очков).

«Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде обыграл «Кливленд Кавальерс» со счётом 115:108. Лучшими в составе «Лейкерс» на паркете были Леброн Джеймс (46 очков и 8 подборов), Энтони Дэвис (17 очков и 10 подборов) и Монтрезл Харрелл (15 очков).

Ранее в рамках игрового дня прошли ещё три матча. «Детройт Пистонс» – «Филадельфия Сиксерс» (119:104), «Индиана Пэйсерс» – «Торонто Рэпторс» (129:114), «Орландо Мэджик» – «Шарлотт Хорнетс» (117:108).

Также в эти минуты проходят матчи «Даллас Маверикс» – «Денвер Наггетс», «Чикаго Буллз» – «Бостон Селтикс», «Голден Стэйт Уорриорз» – «Миннесота Тимбервулвз» и «Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Оклахома-Сити Тандер».