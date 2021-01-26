Леброн Джеймс — о Коби Брайанте: многие вещи умирают, легенды — никогда

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс порассуждал о наследии Коби Брайанта, который ушёл из жизни год назад.

«Мы помним о нём, когда надеваем майки Black Mamba во время постсезонных матчей и добиваемся успеха, как в прошлом году. У нас в составе есть много парней, которые носят его кроссовки и по сей день. Когда мы играем в «Стэйплс-центре», то видим майки с номерами «8» и «24» на стропилах. Это позволяет мне просто жить его наследием. Есть много вещей, которые умирают в мире, но легенды – никогда. И Коби, он именно такой», — приводит слова Леброна CBS Sports.

Брайант — пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Его дважды признавали самым ценным игроком финальной серии. Коби погиб 26 января 2020 года. Его вертолёт врезался в склон горы недалеко от Лос-Анджелеса. Помимо баскетболиста и его 13-летней дочери на борту также находились ещё семь пассажиров. Все они погибли.