Эксперт: Леброн Джеймс уничтожил остатки своей «родной» команды. Коронуйте его!

Аналитик НБА Скип Бэйлесс высказался о выступлении форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в матче регулярного чемпионата НБА с «Кливленд Кавальерс» (115:108).

«Леброн вернулся в дом, который он построил, где он выиграл (и проиграл) так много матчей плей-офф, вдохновился этим вечером в Кливленде, поймал такой редкий кураж на трёхочковой дуге, провёл выдающуюся четвёртую четверть и уничтожил остатки своей „родной“ команды. Коронуйте его!» — написал Бэйлесс на своей странице в «Твиттере».

Леброн набрал рекордные в сезоне 46 очков (19/26 с игры, 7/11 из-за дуги), 8 подборов, 6 передач в матче с «Кавальерс». Джеймс (36 лет, 26 дней) — самый возрастной игрок «Лейкерс», набравший 40+ очков с тех пор, как Коби Брайант записал себе в актив 60 баллов в своём последнем в карьере матче.