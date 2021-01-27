Майк Джеймс — о слухах про драку с Шенгелией: хватит публиковать это дерьмо. Вы все идиоты
Защитник ЦСКА Майк Джеймс в резкой форме отреагировал на слухи о его участии в драке с форвардом армейцев Торнике Шенгелией.
«Всему есть предел. Хватит публиковать это дерьмо. Меня выставляют в таком свете, будто я пытался драться с Токо. Включите голову: вы не должны позволять разным медиа публиковать что угодно. Я уже говорил вам, что вы все идиоты. Eurohoops, зачем вы вообще разносите эту информацию, если честно? Знаю, вы репостите вообще всё, но в некоторых вещах нужно лучше разбираться. Или просто включать здравый смысл», — написал Джеймс на своей странице в «Твиттере».
Напомним, ранее ЦСКА решил отстранить Джеймса от участия в тренировках и матчах. Клуб примет решение по поводу продолжения сотрудничества с игроком на этой неделе.
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