ЦСКА обыграл «Альбу» в Евролиге
В Берлине завершился матч 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Альба» принимала ЦСКА. Первая четверть осталась за гостями — 20:15, но уже к большому перерыву немецкая команда не только отыгралась, но и вышла вперёд — 37:34. В третьем игровом отрезке «Альба» ещё немного нарастила преимущество — 56:52.
Но в заключительном игровом отрезке ЦСКА прибавил и благодаря надёжной игре в обороне сумел вырвать победу — 71:68.
Самым результативным в составе победителей стал Торнике Шенгелия, набравший 20 очков. Дабл-дабл из 10 очков и 11 подборов оформил Никола Милутинов. В составе немецкой команды лучшим стал Пейтон Сива, набравший 15 очков.
Для ЦСКА матч с «Альбой» стал первым после отстранения от игр и тренировок Майка Джеймса.
Евролига. Регулярный чемпионат. 22-й тур
27 января 2021, среда. 22:00 МСК
Альба
Берлин, Германия
Окончен
68 : 71
ЦСКА
Москва, Россия
Альба: Сива - 15, Грейнджер - 9, Фонтеккио - 8, Эрикссон - 8, Ло - 7, Сикма - 7, Тиман - 6, Ламмерс - 4, Олинде - 4, Делов, Маттиссек, Шнайдер
ЦСКА: Шенгелия - 20, Хэкетт - 13, Милутинов - 10, Ухов - 6, Хоменко - 6, Курбанов - 5, Фойгтман - 5, Стрелниекс - 3, Хиллиард - 3, Антонов, Боломбой, Кочергин
Рекомендуем вам
- 28 января 2021
-
00:26
-
00:05
- 27 января 2021
-
23:38
-
22:54
-
22:37
-
22:32
-
21:23
-
21:18
-
20:57
-
20:47
-
19:59
-
18:56
-
18:09
-
15:59
-
14:39
-
13:36
-
13:07
-
11:25
-
11:15
-
10:57
-
10:19
-
09:58
-
09:57
-
09:51
-
09:30
-
09:18
-
08:54
-
08:07
-
07:38
-
01:01
- 26 января 2021
-
23:31
-
22:46
-
22:09
-
22:04
-
21:59
Партнерский контент
Рекомендуем вам