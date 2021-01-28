ЦСКА обыграл «Альбу» в Евролиге

В Берлине завершился матч 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Альба» принимала ЦСКА. Первая четверть осталась за гостями — 20:15, но уже к большому перерыву немецкая команда не только отыгралась, но и вышла вперёд — 37:34. В третьем игровом отрезке «Альба» ещё немного нарастила преимущество — 56:52.

Но в заключительном игровом отрезке ЦСКА прибавил и благодаря надёжной игре в обороне сумел вырвать победу — 71:68.

Самым результативным в составе победителей стал Торнике Шенгелия, набравший 20 очков. Дабл-дабл из 10 очков и 11 подборов оформил Никола Милутинов. В составе немецкой команды лучшим стал Пейтон Сива, набравший 15 очков.

Для ЦСКА матч с «Альбой» стал первым после отстранения от игр и тренировок Майка Джеймса.