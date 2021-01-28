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ЦСКА обыграл «Альбу» в Евролиге

ЦСКА обыграл «Альбу» в Евролиге
Баскетбол / Евролига 0

В Берлине завершился матч 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Альба» принимала ЦСКА. Первая четверть осталась за гостями — 20:15, но уже к большому перерыву немецкая команда не только отыгралась, но и вышла вперёд — 37:34. В третьем игровом отрезке «Альба» ещё немного нарастила преимущество — 56:52.

Но в заключительном игровом отрезке ЦСКА прибавил и благодаря надёжной игре в обороне сумел вырвать победу — 71:68.

Самым результативным в составе победителей стал Торнике Шенгелия, набравший 20 очков. Дабл-дабл из 10 очков и 11 подборов оформил Никола Милутинов. В составе немецкой команды лучшим стал Пейтон Сива, набравший 15 очков.

Для ЦСКА матч с «Альбой» стал первым после отстранения от игр и тренировок Майка Джеймса.

Евролига. Регулярный чемпионат. 22-й тур
27 января 2021, среда. 22:00 МСК
Альба
Берлин, Германия
Окончен
68 : 71
ЦСКА
Москва, Россия
Альба: Сива - 15, Грейнджер - 9, Фонтеккио - 8, Эрикссон - 8, Ло - 7, Сикма - 7, Тиман - 6, Ламмерс - 4, Олинде - 4, Делов, Маттиссек, Шнайдер
ЦСКА: Шенгелия - 20, Хэкетт - 13, Милутинов - 10, Ухов - 6, Хоменко - 6, Курбанов - 5, Фойгтман - 5, Стрелниекс - 3, Хиллиард - 3, Антонов, Боломбой, Кочергин
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