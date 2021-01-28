Торнике Шенгелия отреагировал на информацию о драке с Майком Джеймсом

Тяжёлый форвард ЦСКА Торнике Шенгелия после матча регулярного чемпионата Евролиги с «Альбой» (71:68) опроверг информацию о драке с одноклубником Майком Джеймсом.
«Очень горжусь всей нашей командой. Мы боролись, мы верили в положительный результат до самого конца и в итоге смогли добиться победы над «Альбой». С другой стороны, я вынужден комментировать появившиеся слухи, и мне грустно от этого. Но я хочу сбросить этот груз. Если вы обладаете медиаплощадкой, то это не значит, что вы можете повторять все слухи или высказывать абсолютно любые предположения по поводу происходящего.
Мне неприятно читать о себе информацию, которая даже близко не имеет отношения к правде. Я никогда в своей жизни не дрался с одноклубником. Так что просто дам дружеский совет – проверяйте информацию. Ведь, опубликовав ее и назвав конкретные имена, вы затрагиваете репутацию этих людей. Ни в коем случае не хочу проявить неуважение, даже не думал об этом. Но в нашем взаимодействии должно быть двустороннее движение», – написал Шенгелия на своей странице в «Твиттере».
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