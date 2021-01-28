«Нью-Орлеан» выставил на обмен одного из самых дорогих игроков команды

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст сообщил, что «Нью-Орлеан Пеликанс» сделал доступным для обмена защитника Эрика Бледсо и начал переговоры с другими клубами о возможной сделке.



Бледсо перебрался в «Нью-Орлеан» в результате масштабной сделки с участием «Милуоки Бакс», «Оклахома-Сити Тандер» и «Денвер Наггетс», в результате которого разыгрывающий Джру Холидэй отправляется в клуб из Висконсина. С тех пор Эрик набирает в среднем 12,8 очка за игру, что является его самым низким показателем за восемь лет. Клуб хотел бы сбросить его дорогой контракт на $ 54,5 млн за предстоящие три сезона.



Ранее сообщалось, что менеджмент «Пеликанс» изучает возможность обмена разыгрывающего Лонзо Болла и атакующего защитника Джей Джея Редика. Клуб уже получил предложения от нескольких команд.



«Пеликанс» занимает предпоследнее место в Западной конференции, одержав 6 побед и проиграв 10 матчей.