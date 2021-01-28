Видео: фантастическая развязка матча «Валенсия» — «Жальгирис»

«Жальгирис» в гостевом матче 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги обыграл «Валенсию» со счётом 79:78.



Литовский клуб за 3,3 секунды до окончания четвёртой четверти получил право на атаку, которую красивейшим проходом вместе с сиреной завершил форвард Мариуш Григонис.

Посмотреть видео можно на канале EUROLEAGUE BASKETBALL в YouTube. Права на видео принадлежат Euroleague Basketball.

В составе «Жальгириса» лучшими стали Огастин Рабит (17 очков), Жоффри Ловернь (13 очко) и Мариуш Григонис (12 очков). У «Валенсии» самыми результативными были Клемен Препелич (18 очков), Луи Лабери (17 очков), Мартин Херманнссон (13 очков).

В других матчах «Реал» обыграл «Панатинаикос» — 76:66, а АСВЕЛ был сильнее «Басконии» — 83:77.