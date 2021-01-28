Видео: фантастическая развязка матча «Валенсия» — «Жальгирис»
«Жальгирис» в гостевом матче 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги обыграл «Валенсию» со счётом 79:78.
Литовский клуб за 3,3 секунды до окончания четвёртой четверти получил право на атаку, которую красивейшим проходом вместе с сиреной завершил форвард Мариуш Григонис.
Посмотреть видео можно на канале EUROLEAGUE BASKETBALL в YouTube. Права на видео принадлежат Euroleague Basketball.
В составе «Жальгириса» лучшими стали Огастин Рабит (17 очков), Жоффри Ловернь (13 очко) и Мариуш Григонис (12 очков). У «Валенсии» самыми результативными были Клемен Препелич (18 очков), Луи Лабери (17 очков), Мартин Херманнссон (13 очков).
Евролига. Регулярный чемпионат. 22-й тур
27 января 2021, среда. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
78 : 79
Жальгирис
Каунас, Литва
Валенсия: Препелич - 18, Лабери - 17, Херманнссон - 13, ван Россом - 9, Тоби - 6, Маринкович - 5, Дублевич - 4, Калинич - 4, Сан Эметерио - 2, Деррик Уильямс, Прадилья, Пуэрто
Жальгирис: Рабит - 17, Ловернь - 13, Григонис - 12, Йокубайтис - 10, Уолкап - 8, Янкунас - 8, Хэйс - 6, Милакнис - 3, Гебен - 2, Лекавичюс, Лукошюнас
В других матчах «Реал» обыграл «Панатинаикос» — 76:66, а АСВЕЛ был сильнее «Басконии» — 83:77.
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