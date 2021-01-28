«Барселона» вырвала победу в матче с «Олимпиакосом»

В Пирее в матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги «Олимпиакос» принимал «Барселону». Команда из Испании удачно начала встречу, поведя в счёте после первой четверти с разницей в 9 очков — 21:12. К большому перерыву преимущество каталонцев стало двузначным — 40:30.
В третьей четверти «Олимпиакос» не только прибавил и отыгрался, но и вышел вперёд — 53:40. В заключительном игровом отрезке на паркете шла равная игра. «Барселона» за шесть секунд до финальной сирены получила право на выполнение штрафных. Тренер «Олимпиакоса» был недоволен таким развитием событий и получил технический фол. Никола Миротич не смог реализовать штрафной за «фол» со стороны тренера. Кори Хиггинс же был точен с линии и установил окончательный счёт — 76:74.
Лучшим в составе победителей стал всё тот же Хиггинс, набравший 14 очков. В «Олимпиакосе» 18 очков записал в актив Шакил Макиссик.
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