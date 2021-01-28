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«Барселона» вырвала победу в матче с «Олимпиакосом»

«Барселона» вырвала победу в матче с «Олимпиакосом»
Баскетбол / Евролига 0
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В Пирее в матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги «Олимпиакос» принимал «Барселону». Команда из Испании удачно начала встречу, поведя в счёте после первой четверти с разницей в 9 очков — 21:12. К большому перерыву преимущество каталонцев стало двузначным — 40:30.

В третьей четверти «Олимпиакос» не только прибавил и отыгрался, но и вышел вперёд — 53:40. В заключительном игровом отрезке на паркете шла равная игра. «Барселона» за шесть секунд до финальной сирены получила право на выполнение штрафных. Тренер «Олимпиакоса» был недоволен таким развитием событий и получил технический фол. Никола Миротич не смог реализовать штрафной за «фол» со стороны тренера. Кори Хиггинс же был точен с линии и установил окончательный счёт — 76:74.

Лучшим в составе победителей стал всё тот же Хиггинс, набравший 14 очков. В «Олимпиакосе» 18 очков записал в актив Шакил Макиссик.

Евролига. Регулярный чемпионат. 23-й тур
28 января 2021, четверг. 22:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
74 : 76
Барселона
Барселона, Испания
Олимпиакос: Маккиссик - 18, Спанулис - 12, Слукас - 11, Принтезис - 10, Эллис - 8, Жан-Шарль - 6, Мартин - 5, Ларенцакис - 3, Харрисон - 1, Дженкинс, Николаидис, Харалампопулос
Барселона: Миротич - 16, Хиггинс - 14, Калатес - 12, Ориола - 11, Дэвис - 10, Шмитс - 7, Курич - 3, Ханга - 3, Больмаро, Вестерманн, Мартинес, Пустовой
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