Эксперт: Леброн Джеймс всё ещё MVP после поражения в Детройте?

Аналитик НБА Скип Бэйлесс считает, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс скомпрометировал себя в матче с аутсайдером Восточной конференции «Детройт Пистонс» (92:107), после чего не должен считаться претендентом на звание MVP сезона.
«Леброн реализовал первые семь бросков… А затем всего один из оставшихся 12, набрал 0 очков в последней четверти. «Лейкерс» пропустили рывок 19:2 в решающей 12-минутке. Да, они проводили второй матч за два дня на выезде, но это были «Пистонс» с балансом 4-14, которые перед этим проиграли с разницей 15 очков в Кливленде. MVP!? MVP!? MVP!?» – написал Бэйлесс на своей странице в «Твиттере».
«Лейкерс» с результатом 14-6 занимают третье место в Западной конференции, уступая «Юте Джаз» (14-4) и «Клипперс» (14-5).
- 29 января 2021
-
14:15
-
14:11
-
14:04
-
12:15
-
11:49
-
11:39
-
10:50
-
10:08
-
09:52
-
09:32
-
09:30
-
08:16
-
08:14
-
07:48
-
00:38
- 28 января 2021
-
23:59
-
22:35
-
21:48
-
21:01
-
20:10
-
19:47
-
18:03
-
16:26
-
15:19
-
14:36
-
14:26
-
13:23
-
13:00
-
12:51
-
12:39
-
12:23
-
11:51
-
11:36
-
10:25
-
10:05