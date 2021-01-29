Эксперт: Леброн Джеймс всё ещё MVP после поражения в Детройте?

Аналитик НБА Скип Бэйлесс считает, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс скомпрометировал себя в матче с аутсайдером Восточной конференции «Детройт Пистонс» (92:107), после чего не должен считаться претендентом на звание MVP сезона.



«Леброн реализовал первые семь бросков… А затем всего один из оставшихся 12, набрал 0 очков в последней четверти. «Лейкерс» пропустили рывок 19:2 в решающей 12-минутке. Да, они проводили второй матч за два дня на выезде, но это были «Пистонс» с балансом 4-14, которые перед этим проиграли с разницей 15 очков в Кливленде. MVP!? MVP!? MVP!?» – написал Бэйлесс на своей странице в «Твиттере».

«Лейкерс» с результатом 14-6 занимают третье место в Западной конференции, уступая «Юте Джаз» (14-4) и «Клипперс» (14-5).