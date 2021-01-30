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«Бруклин» разгромил «Оклахому», у Хардена трипл-дабл

«Бруклин» разгромил «Оклахому», у Хардена трипл-дабл
Баскетбол / НБА 0
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В матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин Нетс» на выезде разгромил «Оклахому-Сити Тандер» со счётом 147:125.

Лучшими в составе победителей на площадке были оформивший трипл-дабл Джеймс Харден (25 очков, 10 подборов и 11 передач), Кайри Ирвинг (25 очков) и Джо Харрис (20 очков). Кевин Дюрант участия в матче не принимал.

У «Оклахомы» самыми результативными на паркете стали Тео Маледон (24 очка), Шей Гилджес-Александер (24 очка) и Хамиду Диалло (18 очков).

Также в рамках игрового дня были сыграны ещё несколько матчей. «Нью-Орлеан Пеликанс» – «Милуоки Бакс» (131:126), «Шарлотт Хорнетс» – «Индиана Пэйсерс» (108:105), «Вашингтон Уизардс» – «Атланта Хоукс» (100:116), «Нью-Йорк Никс» – «Кливленд Кавальерс» (102:81), «Торонто Рэпторс» – «Сакраменто Кингз» (124:126), «Орландо Мэджик» – «Лос-Анджелес Клипперс» (90:116), «Миннесота Тимбервулвз» – «Филадельфия Сиксерс» (94:118), «Сан-Антонио Спёрс» – «Денвер Наггетс» (119:109).

НБА - регулярный чемпионат
30 января 2021, суббота. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
125 : 147
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 24, Маледон - 24, Диалло - 18, Хорфорд - 16, Базли - 14, Дорт - 10, Мускала - 6, Браун - 4, Джексон - 4, Холл - 3, Покушевски - 2, Ариза, Джером, Миллер, Роби, Уильямс, Хилл
Бруклин Нетс: Ирвинг - 25, Харден - 25, Харрис - 20, Браун - 19, Луваву-Кабарро - 13, Грин - 11, Шамет - 11, Джордан - 10, Перри - 10, Кьоцца - 3, Джонсон, Динвидди, Дюрант, Клэкстон, Пелле
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